L'enquête sur l'incendie de la cantine des Garrigues à Carpentras se resserre sur un principal suspect

La voiture en flamme avait propagé l'incendie à tout le bâtiment de la cuisine et du refectoire de l'école des Garrigues où tout a été détruit.

L'identité du conducteur de la voiture dont il avait perdu le contrôle avant la levée du jour vendredi n'est pas restée longtemps inconnue. Il s'agit d’un carpentrassien d’une vingtaine d’années, déjà fiché explique t-on au commissariat pour des faits de trafic de stupéfiants, dégradations, et violences.

Il est toujours en fuite et n'a plus été vu sur ses les lieux qu'il occupe habituellement sur Carpentras et a été à présent inscrit au fichier national des personnes recherchées.

C'est sa compagne qui avait été placée en garde à vue dès le jour même de l'incendie, mise hors de cause, elle est ressortie libre à l'issue de cette garde à vue .

Ce sont "des gens déterminés" qui sont suspectés estiment les enquêteurs

L'acte d'être revenu volontairement sur les lieux de l'accident pour incendier la Volkswagen Polo est certainement en lien avec le fait qu'elle ait été volée auparavant dans le département de la Drôme. Son intention était bien de faire disparaître des traces pour les enquêteurs. "_On a à faire à des gens déterminé_s" précisent-ils. Des enquêteurs qui recherchent également le complice au principal suspect, celui qui l'a accompagné en voiture jusqu'à la cantine avant de repartir au moment où s'embrasait le véhicule, mais lui n’a pas encore été identifié.

La centaine d'écoliers qui déjeunaient là sont depuis accueillis au centre des loisirs de la Roseraie. La municipalité étudie toujours avec les experts si elle doit raser complétement le bâtiment de la cantine de l'école de Garrigues ou en conserver la partie la moins calcinée pour la future reconstruction.