L'enquête sur la mort d'Elisa Pilarski piétine, le coût des analyses jugé trop élevé par la justice

Plus de trois mois après le drame, les circonstances de la mort d'Elisa Pilarski sont encore une énigme, révèle ce jeudi franceinfo. On sait que la jeune Béarnaise originaire de Rébénacq se promenait dans la forêt de Retz dans l'Aisne avec son chien au moment où se déroulait au même endroit une chasse à courre avec une soixantaine de chiens.

Pour identifier les chiens responsables de la mort de la Béarnaise, des prélèvements avaient été effectués sur tous les chiens présents dans la forêt (ceux de la meute mais aussi ceux de la victime et de son compagnon ) et les résultats étaient attendus ce mois-ci. Mais ils ne sont pas prêt d'arriver pour la bonne raison qu'ils n'ont toujours pas été envoyés aux laboratoires d'analyse en raison du coût : plus de 100.000 euros.

Un nouveau devis a donc été demandé à un laboratoire concurrent par la juge d’instruction à Soissons et les enquêteurs de la PJ de Creil. Les résultats qui permettraient d’identifier le ou les chiens responsables dans la mort d’Elisa Pilarski ne sont donc pas prêt d’être connus.

La semaine dernière, Alexandre Novion, l’avocat du compagnon de la victime écrivait à la juge d’instruction pour s’interroger justement sur le devenir de ces analyses qui avaient été annoncées comme prioritaires par le procureur de la république de Soissons. "Ces expertises sont coûteuses, mais rien ne vaut une vie", dit l’avocat de Christophe Ellul.