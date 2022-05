L'enquête sur la mort d'une femme étouffée par une madeleine passée au crible par la cour d'assises à Tours

C'était le plus long interrogatoire de cette première journée de procès à la cour d'assises d'Indre-et-Loire, où un homme de 63 ans est jugé pour avoir volontairement donné la mort à Yvette, résidente d'Ehpad de 92 ans, en l'étouffant avec des madeleines en mai 2019. L'enquêteur de la police judiciaire appelé à la barre vers 14 heures 30, après une matinée consacrée à la personnalité et au parcours de vie de l'accusé, y est resté plus de 3 heures, sous le feu des questions -et des critiques, aussi, émanant de la défense de l'accusé.

Tout ce que vous reprenez dans les constatations, c'est ce que dit le personnel de l'Ehpad - Me Bendjador

Le policier raconte le déroulé de l'enquête, la garde à vue de l'accusé huit jours après les faits. Il reconnaît avoir rendu visite à Yvette le 13 mai, avoir apporté des madeleines mais assure n'avoir rien remarqué d'anormal, comme un étouffement, quand il quitte la chambre vers 19 heures. Le décès est constaté par une infirmière à 19h10 à en croire l'acte de décès. "Tout ce que vous reprenez dans les constatations, c'est ce que dit le personnel de l'Ehpad" fait remarquer Me Bendjador père, avocat de l'accusé. Il interroge l'attitude de ce personnel, qui procède rapidement à la toilette mortuaire, retirant toutes les traces de madeleine avant l'arrivée de la police. "C'est une possible scène de crime, vous ne vous étonnez pas qu'elle ait été nettoyée ?" insiste-t-il. "C'est la routine dans les Ehpad" lui rétorque le policier.

La victime s'est-elle étouffée seule, à cause d'une "fausse route" ?

Me Bendjador s'agace. "Soit on est sur la fausse route (passage anormal d'un aliment dans les voies aériennes, ndlr), soit il y a acte de mon client. S'il y a fausse route, c'est un défaut de surveillance." Autrement dit : pour Me Bendjador, il n'y a aucune preuve que son client a "gavé" Yvette de madeleines au point de l'étouffer dans cette chambre déjà nettoyée à l'arrivée de la police. "Tout a été bouleversé par des personnes chargées de la surveillance de [la victime]" conclut-il.

Toujours des imprécisions sur le déroulé de la soirée

Il est difficile de reconstituer précisément le déroulé de la journée du 13 mai 2019. D'abord parce que le récit qu'en fait l'accusé varie au fil des auditions. Le personnel de l'Ehpad assure l'avoir vu deux fois ce jour-là : en début d'après-midi, où il apporte les madeleines, et le soir. Sauf que lui réfute d'abord avoir apporté les madeleines l'après-midi, avant de dire qu'il ne sait plus. Sa présence l'après-midi, c'est d'abord oui, puis non, puis à nouveau oui. Selon une psychologue, il est très choqué de sa situation actuelle, de l'accusation, de la prison.

Les témoignages du personnel de l'Ehpad, rapportés par le policier, n'aident pas vraiment à faire la lumière sur la soirée qui semble s'être déroulée dans une certaine confusion après le constat de la mort d'Yvette. Était-elle déjà morte quand une employée se rend dans sa chambre après le départ du visiteur ? Ou était-elle en train d'étouffer ? Pourquoi se lancer dans la toilette mortuaire alors que déjà, des suspicions semblent naître sur la cause du décès ? Autant de questions qui seront à nouveau posées ce jeudi, au deuxième jour du procès, aux nombreux témoins convoqués.