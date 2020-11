L'enquête sur les trois morts retrouvés dans un appartement de Lens s'oriente vers un drame intrafamilial

Les corps ont été découverts vendredi, chacun des trois membres de la famille reposait sur son lit. Il s'agit du père de famille, de son épouse et de leur fils âgé de 15 ans. Aucune trace d'effraction n'a été relevée, aucune blessure n'a été constatée, l'enquête s'oriente vers un drame familial.

Les autopsies devraient être réalisées mardi, mais le médecin légiste qui s'est rendu sur les lieux vendredi 6 novembre, n'a relevé aucune trace de blessures ou de violences sur les corps des trois victimes.

Les secours ont été alertés en début d'après-midi par un proche de la famille, apparemment un ami du fils, qui s'inquiétait d'être sans nouvelles depuis plusieurs jours. Faute de réponses aux sollicitations, les pompiers ont dû forcer une fenêtre de l'appartement situé au rez-de-chaussée d'une résidence de 4 étages, à Lens.

Ils ont alors découvert les trois corps, chacun gisant dans un lit : le père, âgé de 50 ans, son épouse de 45 ans et leur fils, un adolescent d'une quinzaine d'années.

Le corps du père était sanglé sur son lit

Aucune trace d'effraction n'ayant été relevée, l'intervention d'une tierce personne semble peu probable. Par contre, la dépouille du père qui gisait, sanglé dans son lit, était "relié à plusieurs perfusions" selon les termes du communiqué publié par le parquet de Béthune.

"Les premières constatations semblent présager un drame familial, précise le parquet, la mort ayant pu être provoquée par injection médicamenteuse". Les autopsies et les analyses qui seront réalisées dès ce mardi devraient sans doute confirmer cette hypothèse.

Une famille apparemment sans histoire

La famille est décrite par son entourage comme particulièrement "discrète et sans histoire". Le père travaillait au centre hospitalier de Lens et la mère était en arrêt maladie. Quant au fils, il était scolarisé et présenté comme un bon élève. Il n'avait jamais fait état de problèmes au sein de sa famille.

L'enquête a été confiée à la sûreté départementale du commissariat de Lens.