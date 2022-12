L'enquête sur Michèle Alliot Marie clôturée, et après ?

L'enquête visant Michèle Alliot-Marie, ancienne figure de la droite gaulliste, est clôturée. L'ancienne maire de Saint-Jean-de-Luz est toujours mise en examen pour prise illégale d'intérêts. En 2012, lorsqu'elle était élue municipale elle n'aurait pas dû participer au vote attribuant des subventions à l'association "Fondation du bénévolat" qui organisait le festival des jeunes réalisateurs, car cette association était alors présidée par son père Bernard Marie aujourd'hui décédé.

Au cœur de l'affaire : le financement régulier, supposé et indu d'une association

C'est en enquêtant sur des mouvements de fonds suspects entre l'office de tourisme de Saint-Jean-de-Luz et l'hôtel Chantaco, dirigé par Bernard Marie que l'attention des enquêteurs se porte sur ces subventions versées chaque année par la mairie luzienne à cette association. Depuis, ce 1er volet de l'enquête a été abandonné.

Entre janvier 2010 et octobre 2012, des mouvements d'argent provenant, notamment, de l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Luz, lui-même subventionné par la municipalité, ont été enregistré au profit de l'association. Chaque année, l'association reçoit notamment 25.000 euros de la part de la mairie. Or entre 2009 et 2013, date de la dernière édition de ce festival, Mme Alliot-Marie était adjointe au maire, en plus de ses fonctions de garde des Sceaux puis de ministre des Affaires étrangères.

En 2013, le parquet de Nanterre ouvre une information judiciaire visant Bernard Marie mais aussi sa fille, maire de Saint-Jean-de-Luz de 1995 à 2002 résidante à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine.

Michèle Alliot-Marie, 76 ans aujourd'hui aurait donc supposément participé "personnellement ou par procuration" aux votes portant sur les budgets, les comptes financiers et les conventions d'objectifs de l'Office du tourisme de la ville. Or selon la loi un élu doit s'abstenir lorsqu'il s'agit d'une décision concernant l'un de ses proches pour éviter toute confusion.

Ses avocats Christophe Ingrain et Rémi Lorrain contestent toujours les accusations de financement de cette association. Il y a deux ans, ils ont obtenu une réduction de la période des faits, après une décision de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles.

Et après ?

L'information judiciaire .. ouverte en 2013 .. est donc désormais terminée. L'information date du printemps mais elle n'a été rendue publique que maintenant : le magistrat a informé les parties de la fin de l'information judiciaire. Le parquet de Nanterre peut demander à ce que Michèle Alliot-Marie soit poursuivie mais c'est le juge d'instruction qui aura le dernier mot ..