L'enquête sur les accusations d'inceste contre Richard Berry classée sans suite pour prescription

L'enquête portant sur les accusations de viols contre Richard Berry et son ex-compagne Jeane Manson a été classée sans suite ce mercredi pour prescription des faits, indique le parquet de Paris. Elle avait été initiée le 25 janvier 2021 après une plainte déposée par Coline Berry, la fille de l'acteur.

"Personne ne pourra plus jamais dire de Coline Berry est une menteuse"

"Pour nous, c'est un immense soulagement", assure chez nos confrères de franceinfo l'avocat de Coline Berry, Maître Patrick Klugman. Selon lui, le classement sans suite pour motif de prescription est donné quand "les faits sont suffisamment caractérisés". "C'est ce qu'il s'est passé", estime-t-il. "Lorsque la justice fait une enquête et que les faits n'apparaissent pas caractérisés, c'est pour ce motif qu'elle classe l'enquête, pas pour prescription. Dorénavant, personne ne pourra plus jamais dire de Coline Berry, victime d'inceste, qu'elle est une menteuse."

"Contrairement à ce qui a pu être indiqué à tort, rien ne permet de dire que les faits sont établis", a de son côté déclaré à l'AFP Me Hervé Témime, qui défend Richard Berry avec Me Sophie Obadia. "Le parquet ne l'a pas dit et n'avait d'ailleurs pas à le dire", a-t-il ajouté.

Dans un article du journal Le Monde, publié le 3 février 2021 (réservé aux abonnés), Coline Berry assurait avoir subi des violences sexuelles lorsqu’elle était mineure, entre 1984 et 1985, accusant son père et l’ex-épouse du comédien Jeane Manson.

Une procédure en appel en cours pour diffamation

Richard Berry et son ex-compagne niaient les faits. Jeane Mansion avait même déposé plainte pour diffamation, ce pour quoi Coline Berry a été condamnée en première instance par le tribunal d'Aurillac le 14 avril dernier, à 2.000 euros d'amende et 20.000 euros de dommages et intérêts à verser à son ex-belle-mère.

Coline Berry a fait appel de cette condamnation. "Nous attendons maintenant avec impatience et sérénité cette épreuve pour rétablir l'honneur et la dignité de Coline Berry qui, seule et contre un système puissant a dénoncé les faits les plus durs qui puissent être dénoncés", déclare sur franceinfo son avocat.