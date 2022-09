L'enseignante agressée par un élève au lycée Malherbe à Caen va pouvoir rentrer chez elle

Au lendemain de l'agression dont elle a été victime, l'enseignante de français victime d'un coup de couteau porté au cou par un élève de seconde, peut regagner son domicile. Quant à l'auteur présumé, un garçon de quinze ans sans antécédents judiciaires et arrêté après les faits, rien pour l'heure n'explique son geste.

Si les nouvelles de la victime sont rassurantes, les images de l'agression peuvent rester marquantes pour les élèves et les personnels de l'établissement.

"Essayer de comprendre ce qui a pu amener un jeune de quinze à avoir une telle attitude

Pour cette raison, une cellule d'écoute et d'aide psychologique a été mise en place dès mardi. "Il est important d'écouter leurs ressentis, leurs incompréhensions, leurs inquiétudes, a expliqué Annie Vigneron, psychologue scolaire sur la Côte de Nacre et présidente régionale de la FFPP (Fédération Française des Psychologues et de la Psychologie).

Et de préciser : "Il faut aussi resituer le cadre de la loi et l'importance de se respecter les uns les autres pour vivre en société. L'autre point, c'est aussi d'essayer de comprendre ce qui a pu amener un jeune de quinze ans à avoir une telle attitude, de comprendre ce qu'il y a comme colère, comme souffrance derrière ce geste. Une souffrance qui peut aussi faire écho chez d'autres jeunes. Que peut-on faire ? Je pense que c'est essentiel de voir avec eux ce qui peut être construit et dans quelle société on désire vivre. Beaucoup de jeunes se sont inquiétés de leurs professeurs après, et cela montre bien toute l'empathie dont ils sont capables. Je crois vraiment qu'il faut compter sur leurs ressources et construire avec eux."

"Bien réfléchir avant de publier sur les réseaux sociaux

Dès ce mercredi, des enseignants du lycée Malherbe mais aussi d'établissements alentours, ont également alerté sur les risques des réseaux sociaux. Comment faire le tri du vrai du faux ? En faisant attention aux sources, en recoupant les informations pour ne pas colporter des rumeurs.

Attention aussi à ce qu'on peut relayer sur ses propres canaux a expliqué Céline Thierry, coordinatrice du CLEMI (Centre pour l'Education aux Médias et à l'Information) : "La première des choses est de respecter l'image, l'intégrité des personnes et donc de bien réfléchir avant de publier. Parfois, on voit circuler certaines photos, certaines vidéos. Je crois qu'il est vraiment très important d'expliquer aux élèves, mais aussi aux adultes, qu'on ne publie pas des photos sans le consentement de la personne. C'est vraiment des règles de savoir vivre. Et cela passe par la citoyenneté et encore une fois le respect de l'autre."

Le ministre de l'Education Nationale, Pap Ndiaye, a annoncé sa venue dans les prochains jours au lycée Malherbe, sans qu'une date officielle n'ait encore été fixée pour l'heure.

