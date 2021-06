L'enseigne Boulanger va s'installer dans la zone de Cap Sud à Saint-Maur

Le spécialiste du multimédia et de l'électroménager Boulanger, va ouvrir très prochainement un magasin dans l'agglomération Castelroussine. L'enseigne qui compte plus de180 magasins en France, va s'installer précisément dans la zone commerciale de Cap Sud à Saint-Maur. Selon nos informations, le magasin devrait ouvrir en fin de l'année, dans une grande partie de l'ancien magasin Weldom. Dans une vidéo, l'enseigne affiche ses ambitions : "Faire de ce magasin, le magasin préféré des Castelroussins". Pour cette implantation, l'entreprise recherche des collaborateurs et vient de lancer une campagne de recrutement : "Tu aimes les gens, tu as le sens du service , tu es fan de nouvelles technologies, alors n'hésite plus, rejoins-nous pour vivre une aventure hors normes" précise l'enseigne.

Contacté par France Bleu Berry, le maire de Saint-Maur, Ludovic Réau se félicite de cette nouvelle implantation : "C'est une bonne chose pour le territoire et pour l'emploi, et ça va rebooster les autres marques". De son côté, Gil Avérous, maire de Châtearoux et président de Châteauroux Métropole, souligne que c'est une enseigne "qui était attendue depuis longtemps".

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature à : boulanger.chateauroux.recrute@gmail.com