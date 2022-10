Pays Basque : Lidl renvoyé devant la justice pour avoir vendu de l'alcool à un mineur qui s'est tué à scooter

Coralie Larroquet ne se remet toujours pas de la mort de son fils Kilian le 8 mai 2021 à Urrugne . Dans l'après-midi, l'adolescent originaire d'Ascain circule au guidon de son scooter avec l'un de ses amis, lui aussi équipé d'un deux roues. En quelques secondes, c'est le drame. Le camarade de Kilian percute son scooter. Kilian fini sa course contre un lampadaire et décède sur le coup. Le copain sera condamné par le tribunal des mineurs pour "homicide involontaire", mais la maman de Kilian a décidé de porter plainte contre l'enseigne Lidl pour "vente illicite d'alcool à un mineur". Le procureur de la République de Bayonne est allé dans son sens, et Lidl sera jugé devant le tribunal le 3 novembre 2022.

Aucun contrôle de l'âge des clients lors de la vente

Coralie Larroquet estime que le commerce n'a pas fait son travail correctement : " Ce sont deux jeunes de seize ans qui rentrent dans un magasin qui achètent deux bouteilles de vodka et ressortent comme s'ils avaient acheté deux canettes de Coca. Il y a eu aucun contrôle, ils n'ont pas demandé les pièces d'identité, ils n'ont posé aucune question et ils ont donné les bouteilles. Ils ont été scannés, la personne a encaissé et ils sont sortis". Coralie Larroquet précise aussi que son fils n'avait bu "qu'un seul verre de vodka" avant le drame, comme l'a démontré l'autopsie.

