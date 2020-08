VIDÉO - L'entraide s'organise à Sérignan après l'incendie à l'écurie de Michel Cassan

La solidarité s'organise dans le milieu équestre et agricole pour venir en aide à Michel Cassan. Le dresseur de chevaux (et de chiens) de Sérignan a été victime d'un incendie vendredi 14 août 2020 en fin de journée. Le Biterrois a perdu son matériel et une très grande partie de son stock de foin est partie en fumée. Il ne reste rien de son hangar de 100 mètres carrés et ses huit boxes dans lesquels dormaient ses chevaux. Une perte chiffrée à hauteur de 20.000 euros.

Le sinistre serait d'origine accidentelle. Des ballots de paille entreposés dans le hangar incendié auraient chauffé à cause des températures élevées, d’après lui.

Un appel aux dons est lancé

Le lendemain de ce sinistre, une cagnotte en ligne a été lancée sur Leetchi. Elle a déjà permis à cette heure de recueillir un millier d'euros. ''Tous les dons sont les bienvenus pour nous permettre de surmonter cette crise''.

"C'est dans une peine immense que nous faisons cette cagnotte solidaire afin que nous puissions reconstruire nos boxes avant l'hiver prochain."

''Nous ne voulons pas faire la charité'' dixit Michel Cassan Copier

Le milieu équestre s'est aussitôt mobilisé. Des professionnels ont proposé des bottes de foin, notamment. Il y a un mois, le Sérignanais avait fait rentrer 200 ballots de paille pour passer l'hiver. Il lui en reste à peine 70. Les autres ont brûlé alors que la facture n'est pas encore totalement réglée.

L'association Spectacle équestre Michel Cassan a par ailleurs besoin de matériel agricole (fourche, brouette, ...)

''Cette solidarité est touchante'' explique Charlotte Wrobel, bénévole dans cette écurie Copier

Le hangar de Michel Cassan avant l'incendie à Sérignan © Radio France - Michel Cassan

2020, une année difficile pour Michel Cassan, gravement malade en début d'année. Le Biterrois ne perd pas pour autant espoir. Treize de ses 15 spectacles ont été annulés à cause de la crise sanitaire. Une perte sèche estimée à 40.000 euros.

Michel Cassan, amoureux de ses bêtes, a même écrit une chanson diffusée d'ailleurs à chacun de ses spectacles. Le dresseur sérignanais a fait appel à un chanteur professionnel pour l'interpréter.

Michel Cassan et ses bêtes en vidéo