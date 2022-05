L'entraineur de football bayonnais Eric Olhats sous les verrous pour des soupçons d'atteintes sexuelles

Le coup de tonnerre se confirme. Après son interpellation à son domicile par les hommes de la police judiciaire de Bayonne, Eric Olhats a été présenté devant le parquet jeudi 12 mai en soirée, puis devant le juge instructeur qui l'a mis en examen pour "atteintes sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans par personne ayant abusé de l'autorité que lui confère sa fonction". L'homme âgé de 59 ans, est également poursuivi pour "détention d'images a caractère pornographique de mineurs". Des images ont en effet été retrouvées sur son téléphone portable. Conformément aux réquisitions du parquet, Eric Olhats a été placé en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision tard dans la soirée de jeudi.

Trois plaintes

Tout a débuté en 2019. Un courrier anonyme parvient alors au parquet de Bayonne. Texte selon lequel Eric Olhats aurait eu des gestes déplacés à l'égard de jeunes joueurs alors qu'il exerçait les fonctions d'entraineur et de recruteur à l'Aviron Bayonnais. C'est ce qu'explique un communique signé par le procureur de la République adjoint Marc Mariée. L'antenne bayonnaise de la police judiciaire de Bordeaux est alors saisie de l'enquête au cours de laquelle trois anciens élèves du mis en cause déposent plainte pour des faits qui auraient été commis entre 1998 et 1999, alors que ces victimes avaient moins de 15 ans. Une information judiciaire est ouverte.

Ancien proche d'Antoine Griezmann

Lors de son interrogatoire Eric Olhats a conteste les faits. Le juge d'instruction a néanmoins estimé qu'il existait suffisamment de charges contre lui. Le Bayonnais risque 10 ans d'emprisonnement. Mentor de l'attaquant international Français Antoine Greizmann, il avait pris en charge le Français qui n'avait alors que 13 ans. Il l'avait fait jouer au club basque de la Real Sociedad pour lequel il était recruteur. Eric Olhats a passé sa première nuit derrière les barreaux.