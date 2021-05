L'entraineur des gardiens du Rouen Hockey Elite 76 condamné pour agressions sexuelles sur mineures à Chambéry

Les faits remontent à 2015, à l'époque où l'ancien international entraîne les gardiens du pôle France de hockey sur glace à Chambéry. On lui reproche des caresses sur les cuisses, des réflexions fréquentes à caractère sexuel, une ambiguïté constante et même d'avoir glissé sa main dans la culotte d'une jeune fille de 17 ans, chez elle. Romain Farrugia nie farouchement cette dernière agression. Pour le reste, il plaide l'immaturité. Le jeune homme a 27 ans à l'époque des faits poursuivis. L'audience, au tribunal correctionnel de Chambéry le 2 avril, dresse le portrait d'un entraineur investi et compétent mais qui franchit parfois la ligne rouge avec ses joueuses.

Le 30 avril 2021, le tribunal a rendu son jugement et condamné Romain Farrugia à 18 mois de prison avec sursis, une interdiction d'entrainer et d'encadrer des mineurs, et l'obligation de verser 1.500 euros de dommages et intérêts à la principale victime. Son nom est désormais inscrit au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Il doit en outre verser 1 euro de dommages et intérêts à la Fédération française de hockey sur glace, partie civile aux cotés des plaignantes.

Le club ne "commente pas une décision de justice"

A la Fédération, le président Luc Tardif indique que Romain Farrugia a été mis à pied dès que la première plainte a été déposée contre lui. Son contrat n'a pas été renouvelé, mais "difficile de l'empêcher de travailler tant que la justice n'a pas rendu de jugement" précise le président. Luc Tardif précise tout de même avoir averti le Ministère des Sports en 2015. L'année suivante, le jeune homme rejoint le club de Rouen, en tant qu'assistant manager.

Le RHE avait il connaissance de la procédure judiciaire en cours à l'encontre de Romain Farrugia ? Le club réagit ce mardi soir par le biais d'un communiqué :

"Le Rouen Hockey Elite 76 est très attaché aux différentes valeurs qui règlent la vie en société. Son engagement auprès de différentes causes sociales en témoigne. Le Rouen Hockey Elite 76, informé des difficultés judiciaires d’un de ses salariés s’est attaché à déterminer dans quelles conditions les actes qui lui sont reprochés peuvent impacter la vie de notre club et ses valeurs [...] Le Rouen Hockey Elite 76 rappelle que les faits sont antérieurs à son embauche. De plus, ils ne se sont pas déroulés sur le territoire cher à notre club.

Depuis son arrivée au Rouen Hockey Elite 76, M. Farruggia n’a été l’objet d’aucune remarque comportementale négative de quelque manière que ce soit. Il a toujours donné entière satisfaction professionnelle.

Le Rouen Hockey Elite 76 rappelle qu’il ne lui appartient pas de commenter une décision de justice mais assure la victime de son soutien et lui témoigne sa compassion.

Néanmoins, le club, convaincu qu’il est de son devoir d’offrir une chance à tous accompagnera son salarié afin qu’il puisse se reconstruire dans le respect de sa vie privée."

Romain Farrugia à jusqu'à la fin du mois de mai pour faire appel de cette décision.