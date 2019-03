L'entrave à la circulation aurait pu provoquer un drame : trois manifestants condamnés à Caen

Trois hommes ont été condamnés ce jeudi pour entrave à la circulation à Caen. Placés en garde à vue après la journée d'action nationale de mardi et jugés selon la procédure de comparution immédiate, ils ont été soutenus à l'audience par une centaine de syndicalistes et de gilets jaunes.

Caen, France

Le 19 mars 2019, pour la journée de grève et de manifestations, la CGT, FO et Solidaires avaient appelé à des actions à Ifs et Carpiquet dès mardi 0 heure pour perturber l'activité économique. Et c'est cet appel que les trois prévenus ont suivi. Dans le box, deux gilets jaunes de la première heure, au casier judiciaire vierge, et un autre bien connu du milieu anarcho-libertaire, déjà condamné quatre fois notamment pour stupéfiants et violences.

"On ne poursuit pas les idées, mais la façon dont elles sont revendiquées"

Dans la matinée, alors que les manifestants filtrent la circulation au rond de la zone d'Objectif sud, un fourgon force le passage. Un des trois prévenus pose ses mains sur le véhicule, qui le touche au genou. L'homme est conduit à l'hôpital. Les deux autres qui ont vu la scène sont convoqués comme témoins au commissariat. Puis tout s'enchaîne. Ils sont finalement tous placés en garde à vue pour entrave à la circulation et déférés au tribunal pour être jugés en comparution immédiate. "On ne poursuit pas les idées, explique le procureur, mais la façon dont elles sont revendiquées. Et là clairement, il y aurait pu avoir un drame. L'entrave est une infraction et doit être sanctionnée".

La défense dénonce un traitement disproportionné qui dessert la justice

Les avocats de la défense s'étonnent qu'aucun syndicaliste n'ait été mis en cause, et dénoncent le fait de se retrouver en comparution immédiate pour une palette. "Un traitement disproportionné qui ne rend pas service à la justice" concluent-ils. Les trois prévenus sont ressortis libres du tribunal avec des peines de travail d'intérêt : 70 heures pour les deux gilets jaunes, 140 heures pour celui qui est en état de récidive.