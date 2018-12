L’entrée du tribunal de Béziers murée symboliquement avec des codes civils

Béziers, France

Environ soixante-dix avocats du barreau de Béziers ont bloqué ce mercredi matin, l'entrée du tribunal pour dénoncer le projet de réforme de la Justice. Ils ont entassé des dizaines de codes civils empêchant l'accés au public.

En fin de matinée, ils se sont ensuite rendus devant la sous-préfecture, Place du Général de Gaulle. Les robes noires ont alors muré symboliquement l'entrée du public comme ils l'avaient fait un peu plus tôt dans la matinée au Palais de justice. Ils ont alors reçu le soutien d'une trentaine de gilets jaunes.

Cette réforme est fortement contestée partout en France par les avocats. Ce mercredi était une journée morte

En grève depuis la semaine dernière et jusqu’à vendredi, les avocats se battent pour la défense d’une justice de proximité.

Pour Eric Guilhabert, le bâtonnier de Béziers "cette réforme est présentée aux avocats comme un grand progrès pour nous, mais c’est en fait une régression. Elle vise seulement à supprimer un maximum de juridictions et à réaliser des économies d’échelle".

"Notre crainte est d'avoir un tribunal départemental" explique Yannick CAMBON, président du syndicat Union des Jeunes Avocats.

Nous allons demander des comptes aux députés héraultais

Le projet de loi a été adopté en première lecture dans la nuit de mardi à mercredi par une minorité à l'Assemblée Nationale. 88 élus ont voté pour, 83 contre. "400 élus étaient au lit" déplore le bâtonnier Eric Guilhabert qui a l'intention de vérifier si les députés héraultais étaient présents dans l'hémicycle.

C'est surprenant que dans un club de pétanque, on exige une majorité de présents, pour délibérer valablement sur la taille du cochonnet alors qu'à l'Assemblée Nationale, moins d'une centaine de députés sont suffisants pour voter une loi, ironise le bâtonnier du barreau de Béziers Eric Guilhabert.

Le bâtonnier du barreau de Béziers Eric Guilhabert.

"Il y a une contradiction dans le discours d'Emmanuel Macron" rajoute Yannick Cambon le président du syndicat Union de Jeunes Avocats. "Lundi soir le président expliquait dans son allocution qu'il fallait plus de proximité et qu'il irait à la rencontre des maires pour l'évoquer, et dans la même nuit le chef de l’État fait voter en force à l'Assemblée Nationale, cette justice qui est à l'opposée de son discours"

"Nous avons besoin de concret explique Yannick Cambon le représentant du syndicat des jeunes avocats de Béziers

Les avocats biterrois décideront vendredi en assemblée générale de la suite du mouvement.

"Ce n'est pas une justice bâclée", défend Nicole Belloubet qui met en avant un effort budgétaire "exceptionnel". La ministre de la Justice expliquait la semaine dernière sur France Info que sa réforme vise à "rapprocher la justice du justiciable avec des délais plus courts notamment".