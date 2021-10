L'entrepôt d'Amazon à Fournès en débat devant le tribunal administratif de Nîmes

Ce projet d'entrepôt à Fournès (Gard), 38.000m² pour une hauteur moyenne de 14 mètres a déjà son permis de construire et son autorisation environnementale. Un permis de construire et une autorisation environnementale attaqués en justice ce jeudi 21 octobre 2021. Jugement le 9 novembre.

Le rapporteur public a eu des mots très précis, et très secs, à propos de l'autorisation environnementale. Bien sûr dit-il, des dérogations sont possibles au code de l'environnement mais il faut un intérêt économique majeur, intérêt qui ne suffit pas à lui seul. Il faut également un intérêt public, une absence d'autre solution satisfaisante et enfin s'assurer du maintien des espèces protégées que le projet menacerait. Toutes ces conditions doivent être réunies, ensemble. Et pour le rapporteur, les choses sont claires. Il ne voit pas de raison impérative d'intérêt public majeur qui pourrait permettre des dérogations. Cette autorisation environnementale délivrée par le préfet du Gard n'a donc pas lieu d'être.

Lors de la deuxième audience était en débat le permis de construire. Le rapporteur public a balayé les arguments des particuliers ou associations qui demandaient son annulation. Ils soulevaient l'incompétence du signataire du permis... argument irrecevable répond-il. Sur l'irrégularité de l'enquête publique ? écarté. L'insuffisance de l'étude d'impact ? écarté. Et même chose en ce qui concerne les éventuels conflits d'intérêt des élus ou encore les différentes délibérations visées. La marche était haute pour l'avocate de ces particuliers et associations. Elle a plaidé dénier le moindre intérêt général à ce projet, n'y voyant que la satisfaction d'intérêts privés pour des élus et des nuisances pour les riverains. Elle a plaidé également l'insuffisance de l'enquête publique : 578 observations et aucune réponse.

Ce qu'a dit le rapporteur public dans des deux audiences n'est qu'une proposition. Et d'ailleurs le tribunal administratif de Nîmes le rappelait sitôt la fin des audiences par un communiqué : " Il appartient aux seuls juges qui statuent sur l'affaire de décider s'ils suivent la proposition du rapporteur public ou s'ils adoptent un jugement en tout ou partie différent de cette proposition. " Le tribunal a mis sa décision en délibéré. Jugement le 9 novembre 2021.