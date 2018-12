Données personnelles : 250.000 euros d'amende contre Bouygues Télécom

L'autorité française du numérique, la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) inflige à Bouygues Télécom 250.000 euros d'amende ce jeudi 27 décembre. Pendant plus de deux ans, les données (contrats et factures) de plus de deux millions de clients B&You, filiale de Bouygues Télécom, étaient facilement accessibles sur leur site internet.

Un "manquement à la sécurité des données clients", souligne la CNIL. Bouygues Télécom ne conteste pas cette décision. Dès qu'il en a été informé, l'opérateur téléphonique a corrigé cette erreur. "Aucune donnée sensible n'a été exposée. Après enquête, il apparaît que les données n'ont pas été utilisées par une personne extérieure", indique Bouygues Télécom. Seuls seraient concernés les abonnements souscris avant décembre 2014.

L'autorité nationale avait été alertée au mois de mars de cette faille sécuritaire et avait alors contrôlé les locaux de Bouygues Télécom.