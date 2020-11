L'entreprise Freyssinet, au nord de Toulouse, lancera les travaux du pont de Mirepoix le 4 janvier

Il y a un un peu plus d'un an, le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn s'effrondrait, emportant avec lui la vie de Lisa, adolescente de 15 ans qui était avec sa mère dans une voiture et le chauffeur d'un camion. C'est ce camion, de plus de 50 tonnes, qui a provoqué l'effondrement. Le 4 janvier, c'est l'entreprise de travaux publics Freyssinet, implantée à Lespinasse au nord de Toulouse qui initiera les travaux aériens. Le nom de l'entreprise vient d'être dévoilé, elle a été choisie par le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Travaux aériens, la première phase

L'entreprise haut-garonnaise sera en charge de détruire tous les restes aériens du pont, les deux pylônes et les suspentes. Il s'agit de la première étape des travaux vers la reconstruction du pont. Les deux prochaines étapes seront en juillet 2021, quand les eaux du Tarn seront au plus bas, pour s'occuper du tablier du pont qui est encore immergé et qui pèse près de 500 tonnes. La dernière étape ne sera qu'en 2022, avec les travaux de reconstruction.

Le coût total de ces travaux est estimé à 10 millions d'euros, dont 2,6 dédiés à la déconstruction des restes du pont suspendu.