L'entreprise Primavert va s'implanter à Fontaine, 200 emplois à la clé

La Zone d'Activité Commerciale de Fontaine affiche désormais complet. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 9 juillet le président du Grand Belfort, Damien Meslot, en officialisant l'arrivée d'une nouvelle entreprise sur l'aéroparc : Primavert. Un nouveau nom après ceux d'Amazon, qui va ouvrir une agence de livraison, et de McPhy, spécialisé dans le secteur de l'énergie.

Cette société franco-espagnole spécialisée dans le transport et la logistique de fruits et légumes va s'implanter dès la fin 2022 et devrait créer à terme 200 emplois. Une décision stratégique pour se développer dans le nord-est de la France et espérer toucher de nouveaux marchés en Allemagne et en Europe de l'Est.

Une zone de restauration et une supérette accessibles à tous les salariés de la ZAC de Fontaine

Primavert va s'installer à deux endroits de la ZAC. Sur le plus grand espace (78.000 m²), une plateforme de distribution des fruits et légumes va sortir de terre, sur le plus petit (26.000 m²) ce sera un espace d’hôtellerie (uniquement à destination des salariés de Primavert), ainsi qu'une zone de restauration et une supérette. Elles seront accessibles à toutes les autres entreprises. C'est la grande nouveauté pour les employés de l'aéroparc.

Quant aux possibles nuisances causées par ces nouveaux camions, camionnettes et voitures, Damien Meslot précise que le projet de contournement routier devrait arriver d'ici quatre ans.