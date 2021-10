L'entreprise Toffolo jugée coupable d'homicide par imprudence après un accident du travail à Ustaritz

Le tribunal correctionnel de Bayonne juge l'entreprise de BTP Toffolo coupable d'homicide par imprudence, après le décès d'un intérimaire en juin 2020 sur un chantier à Ustaritz.

L'ouvrier, juché sur la benne d'un camion a été percuté par un godet contenant une tonne de terre. Il a ensuite fait une chute de deux mètres, avant de décéder, 48h plus tard, des suites d'un traumatisme crânien. Son épouse et ses deux filles devraient recevoir des dommages et intérêts dont le montant devrait être examiné devant un tribunal civil le 17 février prochain.

Le patron relaxé

De son côté, l'entreprise devra verser 15 000 euros d'amende. Le patron, lui, est relaxé car le tribunal estime qu'il n'y avait pas de "violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail". Lors du procès, l'accusation avait demandé 12 mois de prison avec sursis à son encontre.