L'épave du sous-marin La Minerve retrouvée au large de Toulon

Toulon, France

C'est la ministre des Armées Florence Parly qui a annoncé ce lundi matin sur Twitter la nouvelle que les familles des militaires disparu attendaient depuis plus de 50 ans : "Nous venons de retrouver la Minerve au large de Toulon. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps".

L'épave a été localisée à 45 kilomètres de Toulon, à 2.370 mètres de profondeur, par le navire américain Seabed Constructor, arrivé mardi dernier pour participer aux recherches. Des drones ont apporté la confirmation visuelle de l'emplacement de la Minerve. Selon nos informations, il est en 3 parties distinctes localisées dans la fameuse nouvelle zone identifiée après des mois de travail de recoupement par la marine nationale notamment. Un travail minutieux qui a été entrepris en reprenant tous les éléments de l’époque et en les regardant avec un œil neuf, en croisant les différents indices et les données scientifiques récentes. C’est sur cette base donc que la zone a été définie. Un carré de 100 nautiques..environ 300 km² où l’un des intervenants confiait à France Bleu Provence il y a quelques jours "sa certitude à 100 % de la présence de la Minerve à cet endroit là". Lorsque le navire américain est arrivé sur zone mi juillet, il a recommencé à zéro le travail entamé par la première équipe constituée du navire de l’Ifremer. Les américains ont utilisé 2 drônes capables de parcourir jusqu’à 100 nautiques par jour. Des drônes qui ont cartographié la fameuse zone à la recherche de grosse masse ou de plus petits objets concentrés faisant penser à un bateau coulé. Et lorsqu’ils ont détecté ces grosses masses, ils ont donc envoyé un petit robot capable de prendre des images. Des images qui confirment sans aucun doute qu'il s'agit de la Minerve. La préfecture maritime indique en effet que le nom ddu sous-marin apparaît très clairement.

Plus de 50 ans de vaines recherches

Le 27 janvier 1968, le sous-marin militaire d'attaque, en exercice à une trentaine de kilomètres au large de Toulon avec 52 hommes à bord, avait coulé en quatre minutes seulement. Malgré les opérations de secours aussitôt entreprises, l'épave n'avait jusqu'ici jamais été localisée. En octobre dernier, des familles de disparus de la Minerve avaient lancé un appel pour que soient reprises les recherches.

Depuis l'annonce par Florence Parly, au début de l'année, de la reprise des opérations de recherche, les spécialistes s'étaient attelés à redéfinir la zone où il était le plus probable de retrouver l'épave. Une série de données ont été repassées en revue au vu des connaissances scientifiques actuelles.

Mystère sur les causes de l'accident

De multiples causes ont été évoquées pour expliquer l'accident : une avarie des deux barres arrière, une collision avec un bateau, l'explosion d'un missile, d'une torpille ou un accident du tube d'aération.

Le Seabed Constructor, de la compagnie américaine privée Ocean Infinity, est le navire qui avait déjà retrouvé l'épave du sous-marin San Juan, disparu avec 44 hommes à bord, au large de l'Argentine en novembre 2018.