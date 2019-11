L'épée en bronze du monument du Souvenir français, à Guéret, volée

Le monument du Souvenir français, à Guéret, a été vandalisé. La statue a été mise au sol, et l'épée en bronze dérobée.

Guéret, France

Le monument du Souvenir français, près du mémorial d'Indochine à Guéret a été vandalisé ce weekend. La stèle a été jetée à terre, dans la nuit de vendredi à samedi, et le sabre brisé. L'association a porté plainte lundi après-midi.

Sur la statue, située square du Souvenir Français justement, il ne reste que le pommeau, qui n'a pas été enlevé. La lame en bronze, longue de 70 centimètres, n'a pas été retrouvée. "C'est ce qui m'inquiète le plus", raconte Viviane Courtin, déléguée générale du Souvenir Français en Creuse. "Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? J'espère de tout mon cœur qu'ils ne vont pas faire de bêtise"

La deuxième dégradation en quelques semaines

La stèle a été relevée ce lundi par les services de la commune. C'est la deuxième fois que l'association est victime de vols, à quelques semaines d’intervalle. A la toute fin octobre, le tronc qui sert à la collecte nationale a été vidé, au cimetière de Bourganeuf. "Ça fait deux faits en un mois", souligne toujours la déléguée générale. "C'est quand même bizarre. Est-ce un hasard, je ne sais pas, mais c'est tout de même inquiétant."

La stèle a été relevée par les services de la mairie, la lame de 70 centimètres est toujours manquante. - D.R.

"Ça me contrarie, quand on sait ce que le Souvenir français représente", conclue Viviane Courtin. "C'est un symbole." L'association entretient et fleurit 130 000 tombes en France de soldats morts pendant les différentes guerres, chaque année.