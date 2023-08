L'épicerie sociale à nouveau cambriolée à Joué-Les-Tours

Les locaux de l’épicerie sociale de Joué-lès-Tours cambriolés dans la nuit de lundi à mardi 1er aout 2023.

ⓘ Publicité

C'est la seconde fois que cette épicerie sociale est la cible d'un cambriolage. Cette fois, les cabrioleurs sont passés par l'arrière du bâtiment et ont dérobé la recette de l'épicerie sociale, des épiceries mobiles, de la vestiboutique et des autres associations présentes dans les locaux.

Le butin est de 2500 euros qui aurait permis de venir en aide à 140 familles pendant un mois.

En un an, il s’agit du deuxième cambriolage de ces locaux, le premier avait eu lieu le 4 août 2022.

Des bénévoles confrontés aux agressions et aux attaques

Après l’agression de l’équipe du Samu social, le 20 juillet 2023 lors d’une maraude, les bénévoles s'inquiètent de ces agressions et de ces attaques dont ils sont victimes alors que leur seule mission est de venir en aide aux plus précaires ne peuvent que constater l'augmentation du nombre d'agressions et d'attaques dont ils sont l'objet et ce bien

y compris pendant l'été.

L**’épicerie sociale de Joué les Tours distribue de l’aide alimentaire à environ 700 bénéficiaires** grâce une trentaine de bénévole.

La vestiboutique permet à tous quel que soient leurs revenus de se vêtir et de financer les actions locales de la Croix-Rouge.

Les épiceries mobiles vont à la rencontre des plus démunis dans les communes rurales de l’agglomération