L'équipe de France de basket en stage à Pau avant la Coupe du Monde

Les plus grands fans de basket étaient au palais des sports de Pau ce samedi après-midi. L'équipe de France de basketball effectue un stage de préparation avant la Coupe du monde qui aura lieu aux Philippines, en Indonésie, et au Japon du 25 août au 10 septembre. Un millier de chanceux ont pu assister à un entraînement d'une heure et demie, tout près des plus grands basketteurs français.

Un premier match lundi soir

Lundi soir à 20h30, les Bleus affronteront la Tunisie pour leur premier match amical. Ce sera aussi l'occasion de rendre hommage aux champions d'Europe 2013, dix ans après. Il reste encore des places , les tarifs s'échelonnent entre 20 et 55 euros.

Un deuxième match est prévu mercredi, à Montpellier, face au Monténégro. Le pivot des Bleus Mathias Lessort sera sur le banc, il a besoin de reposer sa cheville.

Les joueurs se sont entraînés pendant une heure et demie. © Radio France - JDB