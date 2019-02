L'équipée de faux policiers, interpellée en région parisienne, avaient frappé aussi à Belfort et Montbéliard

Un grand classique du vol par ruse. Un faux artisan intervient chez une personne âgée. Suivent deux faux policiers qui viennent s'assurer que les économies sont toujours là. L'équipée a frappé à 27 reprises dans le Grand Est et en Franche-Comté pour un préjudicie de plus de 150 000€.

Montbéliard, France

L'enquête qui a démarré à Mulhouse dans le Haut Rhin aura duré huit mois. Le scénario était bien huilé. Les voleurs faisaient d'abord intervenir un faux artisan, type plombier, qui prétexte une fuite sur le réseau ou tout autre problème, pour inspecter le domicile. Quelques minutes plus tard, deux faux policiers interviennent et simulent l'interpellation du faux artisan. Avant de repartir, ils demandent à vérifier que les économies sont toujours là. C'est à ce moment-là qu'ils dérobent argent et biens de valeurs. Jusqu'à 100 000 € dans le coffre fort d'une victime.

Entre juin et décembre 2018, l'équipée frappe à 27 reprises. Principalement dans le Grand Est (Mulhouse, Strasbourg, Thionville, Nancy), mais aussi à Belfort (un fait), à Montbéliard (quatre faits), à Audincourt, à Lure et à Besançon. Le préjudice total pourrait dépasser les 150 000 €. Les victimes, pour la plupart, sont des personnes âgées.

Débutée à Mulhouse, l'enquête a été étendue à la Franche Comté, avec le concours des polices de Mulhouse et de Montbéliard, des gendarmes et même de la prestigieuse brigade de répression du banditisme à Paris.

Les six suspects, qui étaient pistés depuis de longues semaines, ont été interpellés mardi dernier lors d'un vaste coup de filet en région parisienne. Des hommes entre 40 et 62 ans, issus de la communauté des gens du voyage. Plusieurs voitures, des bijoux et 35 000 € en espèce ont été saisis dans leur campement.

Les six suspects ont été transférés à Mulhouse où ils ont et mis en examen pour "vol en réunion" et placés en détention.