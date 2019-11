L'équivalent de 5 000 paquets de cigarettes saisis par la police municipale de Nice

La Police Municipale et la douane de Nice saisissent l’équivalent de 5 000 paquets de cigarettes et 187 bouteilles d’alcool dans les bars à chicha et épiceries de nuit. L'opération s'est déroulée dans une dizaine d'établissements dans la nuit de jeudi à vendredi.