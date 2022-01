L'équivalent de 5 millions d'euros de drogue saisis en Côte-d'Or en 2021

La préfecture de Côte -d'Or fait le bilan des saisies de drogue en Côte-d'Or pour l'année qui vient de s'écouler. Et les sommes que cela représente se chiffrent en millions d'euros.

Voila des chiffres qui font tourner la tête : l'ensemble de la valeur marchande des différentes drogues saisies en 2021 en Côte-d'Or. La préfecture a sorti sa calculatrice et fait le bilan suivant :

"1399 opérations conduites dans le département de Côte-d'Or ont permis de saisir l'équivalent monétaire de 5 millions 510.240 euros dont environ 3,8 millions de cannabis, 500.000 euros de cocaïne, 292.000 euros d'héroïne, 518.000 euros d'ecstasy et autres produits ainsi que 432.000 euros de liquidités. Par ailleurs, ces opérations ont permis la saisie de 44 armes à feu et la mise en cause de 444 personnes."

"Ainsi, les 100 opérations conduites en décembre ont notamment permis la saisie de : 1,31 kg de cannabis (prix total de revente estimé à 11. 790 euros) , 39,5 g de cocaïne (prix de revente estimé à 2.607 euros) , 414 g d'héroïne (prix de revente estimé à 18.248 euros), 3725 euros en numéraire"

Renforts policiers pour l'agglomération de Dijon

"Ces excellents résultats sont à mettre en rapport avec ceux réalisés par les services de police judiciaire dans les autres départements de la région et sur le reste du territoire national" souligne la préfecture.

"De même, sur instruction du Gouvernement, 42 nouveaux policiers nationaux ont renforcé les effectifs de la circonscription de sécurité publique de Dijon depuis mi-2010 et 6 nouveaux les rejoindront en 2022 soit un apport de 48 nouveaux policiers en moins de deux ans. Cette présence réaffirmée sur la voie publique permet d'intensifier le travail de déstabilisation des points de deal, pour rétablir la tranquillité publique dans les quartiers où ces trafics se sont développés."