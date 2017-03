L'escroc photographie Brigitte Bardot dans sa propriété de Saint-Tropez

Un scénario digne d'un film : un faux serrurier a réussi à entrer chez Brigitte Badot, à La Madrague à Saint-Tropez (Var). Ce détenu de la prison des Baumettes (Marseille) a profité d'une permission de sortie pour se faire la belle. Mais il a fini par se faire arrêter... chez "Jacquie et Michel" !

Cette histoire incroyable remonte au mois de juillet dernier, c'est le quotidien Aujourd'hui en France - Le Parisien qui la raconte dans ses éditions de vendredi. Le détenu de la prison marseillaise des Baumettes, âgé d'une cinquantaine d'années, profite d'une permission de sortie pour multiplier les escroqueries, la plus spectaculaire au détriment de Brigitte Bardot.

Ca fait très longtemps que l'icône du cinéma français, âgée de 82 ans, n'est pas apparue en public. BB vit recluse chez elle, dans l'antre très secrète de La Madrague, sa célébrissime propriété de Saint-Tropez. Il faut vraiment montrer patte blanche pour entrer dans le saint des saints. "L'exploit" de l'escroc n'en est que plus retentissant.

Beau parleur

On ne sait comment, l'arnaqueur réussit à savoir que Brigitte Barbot cherche un serrurier. Ca tombe bien : il est formé pour cela, avec aussi un incontestable talent pour le bricolage, et probablement pour le bagout. Il parvient à gagner la confiance de l'actrice, il fait quelques travaux dans la villa et le parc. Et il en profite pour photographier et filmer la star à son insu.

Des photos et des vidéos qui valent de l'or, pense t'il.. . mais que tous les magazines people vont refuser, "ce qui est tout à leur honneur car les photos volées n'étaient pas forcément à l'avantage de Mme Bardot", commente l'entourage de la Tropézienne la plus célèbre du monde.

"Le fils de Bardot" !

Finalement, c'est pour une autre escroquerie qu'il se fait prendre à Paris. Une arnaque au détriment d'une boutique "Jacquie et Michel", le site internet X français le plus visité. En août et septembre derniers, il devient un habitué des lieux, il sympathise avec la gérante... en se présentant comme le fils de Brigitte Bardot.

A coups de belles paroles, il parvient à lui soutirer la somme de 4.000 euros pour une histoire de soi-disant achat de coffre-fort. Grâce à cette affaire supplémentaire, la police finit par le repérer et l'arrêter mi-décembre dans le Vè arrondissement de la capitale.