L'Espagne va renforcer les contrôles de police autour de la frontière du Perthus

Le Perthus, France

Depuis quelques mois, il ne se passe quasiment pas une semaine, sans que les agents de la Guardia Civil détruisent une plantation de cannabis prés de la frontière française. 40 000 plants de marijuana ont été découverts depuis le début de l'année, avec 40 arrestations. Le plaine de l'Emporda entre la France et Figueras est devenue le terrain de travail de dizaines de trafiquants. Cette activité génère une très forte délinquance. La semaine dernière, une fusillade a éclaté dans le centre ville de Figueras faisant 3 blessés dont deux graves. Une situation qui a provoqué la colère de l'opposition, certains élus comparant la ville à un "supermarché de la drogue".

Le trafic de cannabis se développe de plus en plus dans la plaine de l'Emporda -

Surveillance de la frontière

Un conseil de sécurité extraordinaire s'est tenu ce jeudi avec les élus et les forces de l ordre. L'une des mesures qui a été annoncée par la sous-délégation du gouvernement espagnol à Gérone, c'est la renforcement des contrôles à la frontière du Perthus. L'objectif est notamment de mieux surveiller les clients français qui viennent régulièrement dans l'Emporda pour s'approvisionner en cannabis. Les agents de la Guardia Civil et de la Policia Nacional seront plus présents aux endroits stratégiques,prés de la frontière, en étroite collaboration avec la gendarmerie française.