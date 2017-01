L'essentiel en Côte-d'Or : la pollution de l'air, des arnaques à l'emploi, des bouteilles de Romanée Conti et le froid

L'essentiel en Côte-d'Or ce mardi 24 janvier, c'est la pollution de l'air qui touche aussi Dijon, les derniers chiffres du chômage et des arnaques qui visent les demandeurs d'emploi, de fausses bouteilles de Romanée Conti et des chauffagistes qui ne savent plus où donner de la tête.

© Radio France -

POLLUTION

Ça ne s'est pas arrangé ce mardi au niveau de la qualité de l'Air. Toute la Bourgogne est désormais au dessus du seuil d'alerte à cause d'une importante concentration de particules fines. Des mesures d'urgence sont mises en oeuvre par les préfectures.

Pollution de l'Air (illustration) © Maxppp - Lionel Vadam

CHOMAGE

Le chômage a augmenté de 0.6% en décembre en Côte-d'Or. Mais pour ceux qui sont toujours à la recherche d'un emploi, gare aux arnaques ! Les fausses annonces ont fait des victimes en Bourgogne.

Attention aux fausses annonces d'emploi sur les sites © Maxppp - Bruno Levesque

JUSTICE

De la piquette à 9 000 euros la bouteille ! Trois hommes comparaissent à partir de ce mercredi à Dijon pour avoir vendu des bouteilles de vins de table avec de fausses étiquettes de Romanée Conti.

Bouteilles de Romanée Conti © Maxppp - Jean Francois Frey

FROID

Les chauffagistes ne chôment pas en ce moment en Bourgogne. Ils s'activent pour dépanner et réparer les chaudières chez les particuliers. Il faut dire que les températures très basses de ces derniers jours maltraitent des installations pas toujours adaptées au grand froid.

Un chauffagiste prêt à passer à l'action © Radio France - Thomas Nougaillon

© Radio France -

C'était l'un des engagements du quinquennat de François Hollande : inverser la courbe du chômage. Annoncée pour 2013, l'inversion s'est concrétisée seulement en 2016. Malgré la petite embellie, la France compte 524 000 demandeurs d'emplois supplémentaires depuis 2012. Alors selon vous, le gouvernement a t'il tenu sa promesse ? Réagissez sur Facebook et Twitter et en direct ce mercredi au 03.80.42.15.15 à partir de 8H15.

pole emploi © Radio France - yves renaud

© Radio France -

L'invité de France Bleu Bourgogne ce mercredi 25 janvier à 7H52 : Régis Penneçot, le président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Côte d’Or

Régis Penneçot, le président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Côte d’Or -

© Radio France -

FOOTBALL

Bon vent Yohan ! Le milieu de terrain défensif du DFCO a décidé d'aller tenter sa chance en ligue 2, du côté du stade Brestois : il vient de s'engager pour deux ans et demi. Mehdi Abeid fait lui, un retour prématuré à Dijon après l'élimination de l'Algérie dans la CAN 2017.