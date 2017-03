L'essentiel en Côte-d'Or : des médecins en colère, des mineurs délinquants interpellés, des candidats et du vintage.

L'essentiel en Côte-d'Or ce jeudi 30 mars, c'est l'arrêt des gardes du week-end pour les médecins d'Is-sur-Tille, quatre jeunes dijonnais interpellés pour vol avec violence en réunion, la campagne pour la présidentielle et l'invasion du Vintage et en foot, un contrat de plus pour Jordan Marié.

SANTÉ

Les médecins de garde jettent l'éponge dans le canton d'Is-sur-Tille à partir de ce week-end ! Ils ont l'impression d'être pris pour des poires.

DÉLINQUANCE

Quatre jeunes Dijonnais de 13 à 15 ans ont été interpellés. Ils sont soupçonnés de vol avec violence en réunion dans le quartier Victor Hugo à Dijon

PRÉSIDENTIELLE

Nous sommes en pleine campagne électorale, pourtant certains candidats sont très peu médiatisés, notamment à l'extrême gauche de l'échiquier politique où ils ne manquent pas.

VINTAGE

Le salon Auto Moto Rétro ouvre ce vendredi 31 mars à Dijon Congrexpo. Qui sont ces collectionneurs de vieilles voitures ? France Bleu Bourgogne vous présente l'un de ces passionnés

Vous aimez les objets anciens? Vous allez adorer Auto Moto Rétro et Broc Vintage, deux salons qui se tiennent ce week-end à Dijon et Nuits-St-Georges. Dans les deux cas, les organisateurs font la part belle aux voitures et objets des années 50 et 60. Alors ? Allez-vous succomber à la mode du Vintage ? Réagissez sur Facebook et Twitter.

L'invité du + info de France Bleu Bourgogne ce vendredi 31 mars à 7h50 : Laurent Girault, organisateur du Salon Broc Vintage

FOOTBALL

Jordan Marié et le DFCO, pour le meilleur et pour le pire. Le milieu de terrain dijonnais vient de prolonger son contrat avec le DFCO jusqu'en 2020