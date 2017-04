L'essentiel en Côte-d'Or : des tags, un président, des vignerons, la campagne électorale, des produits faits à la maison

L'essentiel en Côte-d'Or ce lundi 17 avril, c'est la mairie de Chalon taguée, une visite présidentielle sur le thème des transports, des vignerons qui interpellent les candidats, la campagne présidentielle et le "Do it yourself".

BOURGOGNE

La mairie de Chalon-sur-Saône a été taguée dans la nuit de dimanche à lundi. Les inscriptions sont hostiles au maire de Chalon, Gilles Platret qui va porter plainte.

TRANSPORTS

Le chef de l’État multiplie les visites dans la région en ce moment. Après Dijon, le 21 mars dernier, François Hollande est attendu ce mardi 18 avril en Saône-et-Loire. Une visite placée sur le thème des transports avec notamment la visite d'un chantier de la RCEA près de Montceau-les-Mines

VIGNERONS

"Nous ne sommes pas des secrétaires ou des comptables mais des vignerons!" Voilà l'un des messages que les adhérents de la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne veulent faire passer aux candidats à la présidentielle. Ils étaient réunis en assemblée générale à Beaune.

PRÉSIDENTIELLE

Dernière ligne droite pour la course à la présidentielle. Nous proposons aux soutiens des différents candidats de nous dire en une minute pourquoi d'après eux il faut voter pour celui ou celle qu'ils soutiennent. Alain Houpert est un des soutiens de François Fillon en Côte-d'Or.

De plus en plus de Français(es) fabriquent leurs cosmétiques maison. Plus que des recettes de grands-mères remises au goût du jour, ils sont fabriqués avec des ingrédients parfois dangereux. Cosmétiques et produits d'entretien, et si on les faisait soi-même ? Réagissez sur Facebook et Twitter.

Le + INFO - Cosmétiques et produits d'entretien, et si on les faisait soi-même ?https://t.co/q9MkrAWL8Y — FBleu Bourgogne (@bleubourgogne) April 17, 2017

L'invitée du + info de France Bleu Bourgogne ce mardi 18 avril à 7h50 : Marion Hérisson, créatrice de cosmétiques à Gevrey-Chambertin

FOOTBALL

Entre Dortmund, Lyon et Bastia, le football européen vient de passer une semaine marquée par les violences, la folie, et la bêtise.