L'essentiel en Côte-d'Or : les suites de la présidentielle, des couacs sur les listes électorales et de l'accrobranche

L'essentiel en Côte-d'Or ce lundi 24 avril, c'est la présidentielle forcément. Après les réactions, les analyses du vote entre villes et campagnes. On vous raconte aussi les petits couacs sur les listes électorales du département. Et sinon, on vous emmène faire de l'accrobranche.

PRÉSIDENTIELLE

Au lendemain du premier tour avec la qualification d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, on analyse le vote en Côte-d'Or. Le département suit la tendance nationale du vote des villes contre le vote des campagnes. Mais certaines communes dites rurales font mentir ces statistiques.

A Semur-en-Auxois, les panneaux électoraux portent encore les stigmates de la campagne du premier tour. © Radio France - Stéphanie Perenon

LISTES ELECTORALES

Mais tout le monde n'a pas réussi à voter ce dimanche en France et aussi en Côte-d'Or. Comme à chaque échéance, il y a eu des petits couacs dans les bureaux de vote. Certains ont découvert qu'ils avaient été radiés, d'autres n'avaient pas prévu assez large pour leur procuration. À Dijon, le juge de permanence au tribunal a dû intervenir pour quelques cas.

PETITS CHIMPANZÉS EN HERBE

Pendant que les grands s'intéressent aux résultats du premier tour, les petits dijonnais, eux, s'amusent à jouer aux chimpanzés à la Toison d'Or. Un parcours d'accrobranche a été installé à l'intérieur du centre commercial pour les vacances. Une bonne idée de sortie, surtout que la pluie revient en Côte-d'Or demain...

Les enfants peuvent s'initier à l'accrobranche pendant que les parents font du shopping © Radio France - Thomas Nougaillon

Les surprises ont été nombreuses ce dimanche, au soir du premier tour de la présidentielle. Outre l'élimination du PS et des Républicains, on notera la percée de Jean-Luc Mélenchon, 4e avec plus de 19% des voix. On s'y intéresse ce mardi matin à 8h15 avec Michel Verpeaux, le politologue de France Bleu. En attendant réagissez sur Facebook et sur Twitter.

Jean-Luc Mélenchon au soir du 1er tour de la présidentielle ne donne pas de consignes de vote © Radio France - Thomas Padilla

L'INVITÉ DU JOUR

Alexandre Emorine, responsable de la France Insoumise en Côte-d'Or.

UNE VICTOIRE, DES ESPOIRS

On a manqué d'oxygène samedi dernier à Gaston-Gérard. Après une première mi-temps tonitruante (3-0), les Dijonnais ont laissé Angers revenir dans la partie, et leur faire peur jusqu'à la fin du temps réglementaire. Finalement, le DFCO gagne et se relance dans la course au maintien en Ligue 1.