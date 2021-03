"L'Estaca a omis de protéger mon fils" se désole la mère d'Adrien, cet étudiant qui s'était suicidé à Laval

Les parents d'Adrien et leur avocat : ils demandent que la responsabilité de l'Estaca soit reconnue dans le suicide du jeune homme

L'Estaca, l'école d'ingénieurs à Laval, sera-t-elle reconnue responsable du suicide d'un étudiant en octobre 2015 ? La justice civile rendra sa décision le 18 mai prochain, une audience s'est déroulée ce mardi où chaque partie a pu présenter ses arguments.

Adrien Gorget s'était donné la mort à l'âge de 20 ans, en octobre 2015, n'en pouvant plus du harcèlement, des humiliations, de l'isolement qu'il subissait.

"Il faut savoir pardonner, j'aimerais qu'ils puissent suivre notre combat, qu'ils aient une prise de conscience de ce qu'ils ont fait"

Les parents d'Adrien ne sont pas là pour l'argent. Ils réclament un euro de dommages et intérêts, un euro symbolique. Car, oui, une grande école reconnue responsable d'un suicide, après des mois et des mois de harcèlement, de petites et grandes humiliations, d'abus, d'insultes, de menaces, ce serait un symbole, celui de la lutte de cette famille pour une prise de conscience collective des violences chez les étudiants, dans des soirées, lors de week-ends d'intégration, au sein d'un établissement, qui peuvent malheureusement conduire à un drame identique.

"L'Estaca a omis de faire son travail de protecteur et aurait dû recevoir les étudiants quand il était encore temps"

Le jeune homme, garçon brillant, a vécu un calvaire en Mayenne. Rejeté, abusé, exclu par tous. Une situation que l'Estaca connaissait assure l'avocat de ses parents. L'école a failli dans son devoir de protéger un de ses élèves poursuit-il.

Aucune faute pour l'avocate de l'école d'ingénieurs

Faux rétorque le conseil de l'Estaca qui demande le rejet de la procédure. Le dossier n'apporte aucun élément de responsabilité, aucune preuve d'éventuels dysfonctionnements. Une image, une réputation sont donc bien en jeu, et mettre les dramatiques événements des années 2013 à 2015 sous le tapis, à la poubelle, seraient pour les parents d'Adrien une seconde mort, incompréhensible, inacceptable.