L'Etat assigné en justice pour "faute lourde" après le quadruple meurtre de Noël 2016 en Drôme et Vaucluse

Drôme, France

Fissenou Sacko ne sera pas jugé devant une Cour d'Assises pour les meurtres de Paulette Guyon à Chabeuil, des époux Philibert à Montvendre et de Renée Chevalier à Orange dans la nuit du 25 au 26 décembre 2016.

La chambre de l'instruction de Grenoble a conclu ce mardi que ses troubles psychiques ont aboli entièrement son discernement au moment des faits et qu'il ne peut donc en être tenu pénalement responsable.

"On vient de prendre encore un coup de poignard" réagit Hervé Philibert

Une décision douloureuse pour Hervé Philibert, le fils du couple de retraités tués à Montvendre : "on vient de prendre encore un coup de poignard, comme ont été poignardés mes parents. Cela fait mal de savoir que quelqu'un qui a tué quatre personnes ne passe pas devant la justice et soit classé malade. Nous, on est obligé de continuer à vivre et personne ne nous aide. On est tout seuls. On l'a encore vu aujourd'hui : on a appris la décision par les médias. Personne ne nous a appelés, il n'y a aucune reconnaissance vis à vis des victimes. C'est désolant, c'est affreux."

La schizophrénie de Fissenou Sacko n'avait pas été diagnostiquée avant cette nuit tragique où il a été pris de "bouffées délirantes" selon les experts psychiatres et où sa maladie s'est vraiment déclarée. C'est aussi ce qui rend la décision de ne pas juger Fissenou Sacko difficilement acceptable : "c'est de la frustration parce que c'est quelqu'un qui n'avait jamais été malade auparavant" poursuit Hervé Philibert, "par contre, il s'est toujours drogué, il a fait des bêtises, il s'est rendu malade par la drogue. Cela aurait été quelqu'un de malade avant, on aurait pu comprendre mieux, mais là je ne comprends pas qu'il soit classé malade."

Marie-Josée Rabois, la fille de Paulette Guyon tuée à Chabeuil, est "révoltée" par cette décision de justice."On s'en doutait qu'il n'allait pas être jugé. Mais la justice nous prend pour des benêts. On ne sait pas combien de temps Fissenou Sacko restera en hôpital psychiatrique. Il pourrait peut-être sortir avec un traitement. Quelqu'un va le suivre pour qu'il prenne son traitement ? Quelqu'un va le suivre tout le temps pour voir s'il ne vient pas dans la Drôme ou le Vaucluse (ndlr : départements où il n'a pas le droit de séjourner selon la décision de la chambre de l'instruction) ? Quand vous entendez ça, ça met hors de soi."

L'Etat assigné en justice pour "faute lourde"

L'autre question que pose cette affaire, c'est celle du rôle joué par les services de l'Etat. Y a t'il eu négligence ? Pourquoi Fissenou Sacko n'a pas été placé en garde à vue après s'être montré violent dans le train, avant son périple meurtrier ?

Me Alain Fort, l'avocat de la famille du couple Philibert, a entamé une procédure judiciaire contre l'Etat "pour faute lourde" : "si Fissenou Sacko avait été placé en garde à vue lorsqu'il a été interpellé en gare de Valence, alors qu'il a commis des violences graves qui ont entraîné l'obligation pour le TGV de s'arrêter à Valence alors que ce n'était pas prévu, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est une erreur funeste des services de gendarmerie."

L'assignation en justice a été lancée il y a une quinzaine de jours. La procédure se déroulera au civil, à Valence, dans un délai d'un an et demi ou deux ans.