Détecteurs de CO2 dans les écoles : le soutien financier de l'État est bien trop faible, déplore Robert Ménard

La ville de Béziers investit 115.000 euros pour installer des détecteurs de CO2 dans toutes les écoles, crèches et cantines municipales. "L'État aurait dû mieux prendre en charge cet équipement" dit Robert Ménard. "De nombreuses collectivités n'ont pas les moyens de le faire."

Les 42 écoles publiques de Béziers seront toutes équipées à partir de février prochain d'un détecteur de dioxyde de carbone (CO2). Ces capteurs permettent de déterminer la qualité de l’air d’une pièce et le danger de contamination par le Covid-19.

Malgré la pandémie, l'État n'impose pas un équipement comme celui-là, mais le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer recommande vivement aux élus d'investir pour le bien-être des enfants. Mais cet investissement a un coût financier non-négligeable pour la ville (115.000 euros). Le soutien de l'État est faible déplore, Robert Ménard.

"Chaque appareil coûte environ 300 euros. L'État ne nous rembourse que 50 euros pièces dit le maire de Béziers. Nous allons en mettre dans toutes les classes, crèches et cantines. La ville de Béziers peut se le permettre, mais ce n'est pas le cas de nombreuses communes."

Fin 2021, seulement 25 % des écoles dotées de capteurs de CO2 en France

"L'État n'est pas capable d'aider les communes qui en auraient besoin. C'est regrettable. Il aurait dû y avoir une prise en charge plus importante. C'est comme les masques FFP2 pour enseignants. Nous avons fait ce choix d'investir dans ces détecteurs, car nous pouvons nous le permettre. Rien ne nous y oblige. Malheureusement, dans d'autres communes, ce ne sera pas possible. Je pense qu'aucun Biterrois ne me reprochera cet investissement."

"Aujourd'hui pour calmer le stresse des parents, des enseignants, c'était judicieux surtout avec la grève qui se profile ce jeudi. Plutôt que d'être dans l'invective, être dans le positif."

"Je pense que cela rassure les parents, les enfants, les enseignants" dit Robert Ménard. "C'est efficace. Nous en avons testé pendant plusieurs semaines. Nous avons choisi du matériel de qualité."

"Le détecteur ne régle pas tous les problèmes, c'est un élément de prévention" Robert Ménard Copier

D'autres élus demandent une aide de l’État

Ces détecteurs, fabriqués dans les Pyrénées-Orientales (Perpignan), fonctionnent comme un détecteur de fumée. "Ce petit boîtier clignote si l'air est chargé en CO2" explique Élisabeth Camilleri, directrice adjointe des services au public à la mairie de Béziers. "Nous avons fait le choix d'en installer dans chaque classe, chaque cantine, chaque crèche pour simplifier le travail du personnel municipal et des enseignants."

"Plutôt que d'avoir un capteur qui se balade dans une école autant que chaque enseignant ait son équipement, son propre outil et qu'il voit à quel moment il est judicieux d'aérer la classe."

Chacune des 364 classes aura son propre appareil. Les huit crèches et les 20 cantines de la ville en seront aussi dotées. Le matériel, équipé d'une batterie, sera installé par le personnel technique pendant les vacances d'hiver.

Sur le marché, les prix des détecteurs varient, à partir de 25 euros, mais de fabrication étrangère. "Nous avons fait le choix d'acheter du matériel de qualité, de fabrication française utilisé par de nombreuses collectivités. Nos capteurs fonctionnent avec une batterie rechargeable et pas avec des piles comme capteurs bas de gamme."

"Nous faisons le nécessaire pour que les enfants restent en classe. Qu'il y ait le moins d'élèves malades. Le suivi scolaire est essentiel."

"Le délai de livraison est important à cause d'une forte demande des collectivités" Elisabeth Camilleri, directrice adjointe des services au public à la mairie de Béziers Copier

Les utilisateurs seront accompagnés à la rentrée des classes.

Les détecteurs, accrochés au mur, sont mobiles. Un enseignant en classe maternelle pourra par exemple le placer dans un dortoir. Pour une bonne utilisation de ces dispositifs, l’ensemble des personnels concernés (enseignants, Atsem, employés des cantines, auxiliaires de puériculture, etc.) recevront une formation à l’utilisation des détecteurs de CO2 de la part du service hygiène-environnement de la Ville.