L'Etat civil refuse que Lilie, petite fille transgenre d'Aubignan, change de prénom

Lilie se sent fille, enfermée dans un corps de garçon. France Bleu Vaucluse avait rencontré cette petite fille de huit ans en septembre dernier, quelques jours après la rentrée scolaire. Administrativement, elle est toujours connue sous le prénom qu’elle a reçu à la naissance, celui de Baptiste. Il y a quelques mois, ses parents ont effectué des démarches de changement de prénom sur les registres de l’État civil. Mais le procureur de Carpentras a rejeté leur demande.

"Lilie l'a très mal vécu, étant donné qu'elle connait plein de personnes transgenre de son âge ou un peu plus âgées et pour qui le changement de prénom a été accepté" - Chrystelle, maman de Lilie

Lorsque les parents de Lilie reçoivent la lettre du procureur de Carpentras, c'est l'incompréhension. Celui-ci demande la preuve que l’enfant a entamé une modification irréversible de son corps de garçon en fille. Chrystelle, sa maman, est encore très en colère : "Lilie l'a très mal vécu, étant donné qu'elle a plein de connaissances maintenant de personnes transgenre de son âge ou un peu plus âgées et pour qui le changement de prénom a été accepté. Lilie avait beaucoup d'espoirs et elle ne comprend pas pourquoi les adultes ne comprennent pas".

Lilie est d'autant plus déçue qu'au quotidien, sa maîtresse, ses amis, ses proches, tout le monde l'appelle par le prénom qu'elle s'est choisie. En septembre dernier, peu après sa rentrée en CE2, ses parents, avaient obtenu du directeur académique qu'elle ne soit plus Baptiste, mais Lilie en classe.

"Une fois qu'elle aura son état civil de changé, on n'aura plus à se justifier, elle pourra faire ce qu'elle veut" - Chrystelle, maman de Lilie

Aujourd'hui, ce rejet de l'officier d'état civil résonne comme un nouvel échec. "Elle a l'impression de devoir tout le temps se justifier de qui elle est. Cela nous pose toujours des soucis. On ne peut pas l'inscrire à un club de sport, parce qu'ils vont demander sa carte d'identité et suivant le sport qu'elle choisit, ils vont la mettre avec les garçons. Une fois qu'elle aura son état civil de changé, on n'aura plus à se justifier, elle pourra faire ce qu'elle veut."

Les parents de Lilie ont décidé de poursuivre leur combat et de contester la décision de l’État civil devant le juge aux affaires familiales.