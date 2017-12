"L'état de santé de notre fille s'améliore de jour en jour." (Michel Bruno, père de Fanny, la jeune Varoise accidentée)

Un mois après l'accident de sa fille, Michel Bruno, le papa de Fanny, sort de son silence. En exclusivité pour France Bleu Provence, il donne des nouvelles de la jeune femme de 28 ans restée coincée trois jours dans sa voiture après un accident à Carnoules (Var).

Fanny Bruno est toujours à l'hôpital. Tout juste un mois après son accident, la jeune maman d'une petite fille récupère doucement mais sûrement. Son papa Michel Bruno est chaque jour à ses côtés : "Après 3 jours d'angoisse, on était déjà très content de la retrouver. Aujourd'hui, son état de santé s'améliore de jour en jour".

"Fanny se bat"

Fanny ne parle pas encore "mais elle serre les mains. Elle arrive à communiquer par les gestes et par le regard. On se demande si elle gardera des séquelles mais on est optimiste. Nous sommes convaincus qu'elle pourra marcher à nouveau parce qu'elle se bat, et qu'elle est bien suivie et bien entourée".

Un groupe de soutien à Fanny s'est consitué sur Facebook avec déjà 2.000 personnes.

"Il y a des centaines de messages tous les jours. Ca fait remonter des émotions mais ça aide énormément" - Michel Bruno

Les proches de la jeune Varoise organisent un repas-concert le 15 décembre prochain à La Crau pour récolter des fonds et préparer sa sortie d'hôpital.

Sauvée grâce à un cycliste... et à une pie

Après 3 jours et 3 nuits passés dans sa voiture, la tête en bas, Fanny Bruno avait été découverte par David, un cycliste, près de Carnoules. L'homme de 42 ans s'était arrêté au niveau de l'accident car il avait été alerté par le comportement étrange d'une pie, qui bougeait la tête dans tous les sens.

La voiture de Fanny était en contrebas de la route, bien cachée dans la végétation, ce qui explique que ni les gendarmes, ni l'hélicoptère n'avaient réussi à la repérer.