L'État islamique revendique l'attentat de Londres, un Français parmi les tués

Le groupe État islamique a revendiqué ce lundi l'attentat commis à Londres samedi, via un communiqué de son agence de propagande. La France a par ailleurs annoncé dimanche que l'un de ses ressortissants faisait partie des victimes.

L'attentat à Londres samedi soir a été commis par "une unité de combattants de l'Etat islamique", a rapporté l'agence de propagande de l'État islamique dans un communiqué diffusé lundi. Le dernier bilan de ces attaques fait état de sept morts et des dizaines de blessés, selon les autorités britanniques.

Un Français tué, un autre porté disparu

Parmi ces victimes, un Français. C'est ce qu'a annoncé Jean-Yves Le Drian dimanche depuis Tunis. Revenant sur le bilan de l'attaque, le ministre des Affaires Étrangères a en effet fait état, "côté français, d'un mort et sept personnes hospitalisées, dont quatre dans un état grave". Un Français est également "toujours porté disparu".

Selon son entourage, Jean-Yves Le Drian, qui débute une visite officielle en Tunisie, se rendra ensuite lundi après-midi à Londres, où il rencontrera les familles des victimes, les blessés et son homologue Boris Johnson.

Nouvelles arrestations

À Londres, l'enquête se poursuit après ce troisième attentat en moins de trois mois. La police a procédé à deux nouvelles perquisitions ce lundi à l'aube, "l'une à Newham et une autre à Barking". "Un certain nombre de personnes ont été arrêtées", ont précisé les autorités sans donner plus de précisions.

Dimanche, la police londonienne avait déjà procédé à 12 arrestations à Barking, un quartier multiethnique du grand Londres. Il s'agit de sept femmes et cinq hommes âgés de 19 à 60 ans. Un homme de 55 ans a ensuite été relâché sans être poursuivi.