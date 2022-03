L'État porte plainte contre le groupe d'Ehpad privé Orpéa

"L'État porte plainte et donc saisit le procureur de la République sur la base de l'article 40 du code pénal" contre Orpea, a annoncé ce samedi sur France Inter Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie des personnes âgées, après avoir reçu le rapport d'enquête administrative établi par l'Inspection générale des Finances (IGF) et celle des Affaires sociales (IGAS).

La ministre indique que le rapport pointe des "dysfonctionnements graves bien notifiés par l'IGAS et l'IGF". Elle ajoute que "cela va être vérifié sous forme d'une procédure judiciaire (...) Et donc oui il y a eu des manquements sur le plan humain et des manquements sur le plan organisationnel" de la part d'Orpea, dont les pratiques ont été révélées par le journaliste Victor Castanet dans un livre "Les Fossoyeurs". Il s'agit de "vérifier également que sur le plan financier il y a eu également des dysfonctionnements graves". Pour Brigitte Bourguignon, cela veut dire "qu'il y avait insuffisamment d'encadrants et puis des encadrements qui n'étaient pas suffisamment à la hauteur".

La ministre relève par ailleurs que le rapport pointe des "problèmes sur la qualité nutritionnelle". "Tout ceci est avéré", affirme Brigitte Bourguignon qui indique que "150 contrôles ont encore lieu, notamment sur les établissements Orpea". La ministre l'annonce également : "Nous nous accordons le droit aussi de demander la restitution des dotations publiques qui n'auraient pas été utilisées" par le groupe "en direction des résidents comme il se doit".

Pour Brigitte Bourguignon, l'État n'est "jamais allé aussi loin dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui".