Au moins une trentaine de stations services en Isère vendent le litre du diesel plus cher, que celui de l'essence. En France, une station sur cinq est concernée d'après le site des prix du carburants du gouvernement. En cause, l'augmentation des taxes sur le gazole.

À la station du supermarché Super U de Colombe en Isère, le Sans Plomb 95E10 est vendu 1,489€/l depuis samedi dernier. Le Diesel lui, est vendu 1,499€/l. Même prix quelques centaines de mètres plus loin à la pompe à essence de l'Intermarché de Colombe.

"Ils ne se rendent pas compte de ce que ça nous coûte pour aller travailler" lance Sylvia en faisant son plein à 65 euros. La jeune femme habite Colombe mais travaille comme aide-soignante à domicile à Grenoble. "J'essaie de faire moins d'allez-retour au travail. Normalement je suis censée en faire quatre par jour. Maintenant je ne rentre plus à la maison et je reste sur mon lieu de travail à attendre" raconte Sylvia.

"Bientôt on aura même plus les moyens d'aller travailler, on sera au chômage parce qu'aller travailler coûtera trop cher."- Sylvia, aide-soignante à Grenoble