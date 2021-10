L'été très chaud des gendarmes de Méditerranée

Le nombre d'interventions en mer a bondi cet été en Méditerranée. 129 sorties rien qu'au large des Pyrénées-Orientales. Selon les autorités, de plus en plus de touristes prennent le large sans réelle préparation.

+16 % par rapport à 2019, +37 % par rapport à 2020 : le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en méditerranée (Cross Med) n'a pas chômé cet été. Entre le 1er mai et le 30 septembre, les secours ont été mobilisés à 3 153 reprises entre Cerbère et Menton (1 316 personnes secourues et 195 prises en charge médicalement). 129 de ces interventions se sont déroulées au large des Pyrénées-Orientales.

"La plupart de ces interventions auraient pu être évitées, estime l'amiral Gilles Boidevezi, le préfet maritime de Méditerranée. On peut partir en mer aujourd'hui assez facilement. C'est un espace assez peu réglementé." Une intervention sur trois cet été était dû à un manque de maîtrise ou une avarie.

Bénévoles de la SNSM mal reçus

Et puis il y a aussi les fausses alertes, toujours trop nombreuses. "Il arrive qu'on nous alerte après la découverte d'une planche de kite-surf sur une plage et après deux heures de recherche, on s'aperçoit que le propriétaire était simplement parti acheter une glace..." soupire le directeur du Cross-Med, Philippe Michaud.

Mais les autorités poussent aussi un réel coup de gueule concernant la réaction de certains naufragés envers les bénévoles de la SNSM. "Quand on voit l'accueil qu'il leur est parfois réservé, on se dit que quelque chose ne tourne pas rond ! " Le Cross-Med et la préfecture maritime appellent donc au civisme et promettent une grosse campagne de communication l'été prochain. Les autorités comptent aussi sur un projet de loi pour réglementer l'usage des scooters des mers notamment dans la bande des 300 mètres du rivage.