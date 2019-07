L'été, un temps de chien pour les animaux de compagnie

Chaque année en France, 100 000 chiens et chats sont abandonnés, dont 60 000 l'été, selon la Fondation 30 millions d'amis. Avec l'arrivée des vacances scolaires le nombre d'abandons explose, pourtant, des solutions existent.

La France n'est pas simplement championne du monde de football, elle est aussi championne du monde ... de l'abandon d'animaux. Chaque année, 100 000 animaux sont délaissés par leur maîtres, essentiellement des chiens et des chats, dont 60 000 le sont durant l'été.

Des solutions existent notamment à Poitiers où plusieurs entrepreneurs de sont lancés dans la garde d'animaux à domicile. Leur activité consiste à tenir compagnie aux animaux de maîtres partis en vacance. Lucile Doyen propose ces services, elle visite de nombreuses maisons chaque jour autour de Poitiers dans le but de les nourrir ou même de les promener.

Les propriétaires me laissent leurs clés puis je fais chaque jour des tournées. Lucile Doyen

L'été dernier ses journées étaient particulièrement bien remplies, 11 km à pied dans le centre de Poitiers et 3 à 5 h de route par jour. Si dans l'immense majorité la jeune femme garde des chats et des chiens, elle s'est spécialisée dans les nouveaux animaux de compagnie (rongeurs, oiseaux et même chevaux ).

Une manière pour cette assistante vétérinaire de lutter contre les abandons qui se font particulièrement nombreuses en ces temps de vacance

Les gens achètent des animaux comme des objets puis oublient qu'il faut aussi s'en occuper lorsque les vacances ou le travail arrive. Lucile Doyen

Comme Lucile deux autres assistantes proposent ces services, vous pouvez les retrouver sur facebook :

- la Patte Câline

- Lulu et Compagnie

- La Nounou de vos animaux