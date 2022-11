"L'étrangleur" de Perpignan aurait été interpellé

Un homme soupçonné d'avoir provoqué un début de psychose dans le centre-ville de Perpignan a été interpellé ce dimanche en région parisienne. Il est soupçonné de plusieurs agressions par étranglement dans le secteur du Parking Arago. En cours de transfert ce lundi après-midi, ce marginal d'une vingtaine d'années devrait être placé en garde à vue ce soir dans les locaux de la police à Perpignan.

Le vendredi 11 novembre, un homme d'une quarantaine d'années avait été le premier à porter plainte suite à une violente agression au niveau des caisses de paiement du parking. Alors qu'il téléphonait, un individu s'est approché par derrière, l'a étranglé jusqu'à ce qu'il s'évanouisse et s'est enfui avec son portable. "Psychologiquement, ça fait mal. Ça me traumatise et surtout, ça m'a mis une haine, tout ça pour un téléphone. J'aurais pu y laisser ma vie", s'était indignée la victime au micro de France bleu Roussillon .

Suite au témoignage de ce quadragénaire, plusieurs victimes s'étaient manifestées auprès de la police, indiquant avoir été agressées dans les mêmes conditions. Ce qui avait incité la police à lancer un appel à témoin . Selon nos informations, il y aurait -à ce jour- cinq dépôts de plainte.

Les investigations menées par la police municipale, avec l'aide de la vidéosurveillance, ont rapidement permis d'identifier un suspect et de l'inscrire dans le fichier des personnes recherchées. L'homme aurait été interpellé ce dimanche à l'occasion d'un contrôle d'identité.