Coups de laisse et des insultes racistes à L'Étrat : le procès prévu ce mardi

Une femme comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour avoir frappé et insulté une autre femme le 8 juin 2018 à l'Étrat dans un parc, devant les enfants de la victime. La prévenue refusait d'attacher son chien qui courait après les enfants.

L'Etrat, France

C'était le 8 juin 2018, en fin d'après-midi au parc des Ollières à l'Étrat. De nombreux enfants jouent après la sortie de l'école. Certains sont effrayés par un chien non tenu en laisse qui leur court après. Une maman demande à la propriétaire du chien d'attacher l'animal. En guise de réponse, la propriétaire du chien la frappe à coups de laisse, et la traite de "sale bougnoule"; entre autres insultes.

SOS Racisme partie civile

La mère de famille, d'origine kabyle, est blessée au visage, elle obtiendra 5 jours d'ITT. Mais le choc est surtout psychologique, pour elle et pour ses deux garçons de 3 et 8 ans, qui ont vu la scène. Plusieurs autres parents ont assisté à l'agression, certains sont d'ailleurs intervenus pour calmer la propriétaire du chien, qui est poursuivie pour violences à caractère raciste. Après un renvoi au mois de janvier, l'affaire doit être jugée ce mardi 10 septembre à Saint-Étienne.

SOS Racisme s'est portée partie civile et c'est l'avocate de l'association qui représente la victime au procès cet après-midi. Maître Patricia Suid a notamment obtenu en 2016 la condamnation de Jean-Marie Le Pen pour des propos discriminatoires visant des Roms. "Le contexte fait que cette affaire n'est pas banale", explique Me Suid, "cela s'est quand-même passé devant des enfants et des parents à la sortie de l'école".