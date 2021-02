L'évacuation d'un deuxième squat en une semaine dans la métropole bordelaise

Les associations et politiques étaient nombreux à alerter sur une évacuation imminente du squat "la zone libre" à Cenon. Le squat situé dans le quartier de la Morlette est ouvert depuis novembre 2019. 300 personnes ont été évacuées à partir de 6h ce jeudi matin. Parmi elles, une centaine d'enfants. C'est la deuxième évacuation en une semaine dans la métropole bordelaise. Lundi, une trentaine de personnes qui squattaient des appartements dans le quartier Bastide Niel ont été évacuées. Des bus attendaient les évacuées pour les conduire vers des centres de demandeurs d'asile à Limoges ou Agen.

Le squat évacué dans le quartier de la Morlette à Cenon © Radio France - Marine Clette

Désormais, les squatteurs ne sont plus protégés par la trêve hivernale. C'est ce qu'indique un amendement inscrit dans la loi ELAN sur le logement , depuis fin 2018. Autrement dit, il est tout à fait possible d'évacuer un immeuble squatté quelle que soit la période de l'année. Les associations craignent le début d'une campagne d'évacuation de la part de la préfecture, en pleine épidémie et sans solution de relogement. "C'est un signal fort. Si la préfecture ose évacuer ce squat avec des familles et des enfants, ça veut dire qu'elle compte évacuer tous les squats", s'inquiète Brigitte, bénévole de l'association Réseau Éducation Sans Frontière.