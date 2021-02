L'évacuation des sans-abris de la place d'Arc à Orléans a eu lieu très tôt ce mardi

La préfecture du Loiret confirme avoir procédé ce mardi 16 février à 6h du matin, à l'évacuation du campement installé depuis plusieurs mois sous la place d'Arc à Orléans. Une quinzaine de policiers étaient présents, "ainsi que les services de la ville d'Orléans, et de l'Etat à travers le service de la cohésion sociale" indique Xavier Marotel, le directeur de cabinet du préfet.

Il s'agissait de mettre à exécution une décision rendue en janvier dernier par le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la métropole, propriétaire de l'espace qui se trouve sous le centre commercial Place d'Arc. "Cela s'est fait dans le calme, de façon apaisée, sans usage de la force. Il y avait six personnes à qui un hébergement en hôtel a été proposé" ajoute Xavier Marotel. Tous ont accepté, sauf une personne qui n'a pas souhaité monter dans la navette électrique affrétée pour les emmener.

Les associations l'ont appris par hasard ce mardi matin

L'association "Les Mains Tendues", qui s'était émue de cette décision de justice la semaine dernière, confirme avoir eu l'assurance que toutes les personnes présentes avaient pu bénéficier d'un hébergement. C'est un bénévole de l'association qui passait par là qui a vu les forces de police sur place et a prévenu les autres.

Mais Jérôme Schenck le fondateur de l'association qui vient en aide aux sans-abris, s'étonne de l'heure très matinale, et qualifie malgré tout cette évacuation d'expulsion. Il ajoute : "si vraiment c'était une prise en charge on serait allés les voir lundi soir et on leur aurait proposé une solution, là c'est quand même une opération de police".