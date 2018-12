L'évêque célèbre une messe de Noël pour les détenus de la maison d'arrêt de Caen

Caen, France

Les détenus, l'évêque de Bayeux-Lisieux Monseigneur Boulanger et quelques bénévoles s'installent dans une salle qui ne sert pas qu'aux offices. On y trouve des tapis de gym et des tables de tennis de table. Gaëtan a 25 ans. Il est à la maison d'arrêt de Caen depuis 4 mois et demi. Cette messe de Noël est une bouffée d'oxygène pour lui. "C'est un moment où il faut rester fort, c'est convivial, ça change de la routine de la prison, ça nous permet de nous évader."

La messe est plus difficile à suivre pour certains avec quelques larmes. Pour Edouard, Noël doit être fêté en famille. "Je n'ai plus mes parents, je pense fort à mon frère et c'est très douloureux."

La crèche de la maison d'arrêt de Caen © Radio France - Marcellin Robine

L'office se termine, les détenus discutent, dégustent des viennoiseries, boivent du café préparés par des bénévoles. Virginie Toulouse est aumônière à la maison d'arrêt de Caen depuis trois ans, elle voit les détenus régulièrement. La célébration les aide à vivre ce jour difficile. "Noël pour eux, c'est la pire journée de l'année, ils sont loin de leurs familles, la solitude est vraiment difficile à supporter et le fait qu'il y ait cette cérémonie tous ensemble, c'est une oasis de joie."

Après près de deux heures d'échange, un surveillant de la prison arrive dans la salle. Tout le monde doit partir. Les détenus doivent retrouver leur cellule et leur routine.