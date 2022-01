L'évêque de La Rochelle signe un protocole de signalement des abus sexuels avec le procureur de la république

Pouvoir signaler plus rapidement des abus sexuels d'ecclésiastiques sur des mineurs. C'est le but de la convention signée ce jeudi 20 janvier 2022 au tribunal de La Rochelle. Un contrat signé aussi par les procureurs de la république de La Rochelle et de Saintes.

Monseigneur Colomb, l'évêque de La Rochelle et de Saintes, était au tribunal ce jeudi à La Rochelle. Pas pour une affaire en cours, mais pour permettre à l'avenir d'agir rapidement en cas de signalement d'abus sexuels d'ecclésiastiques sur des enfants. Une convention a donc été signée entre le représentant du Diocèse, et les procureurs de la république de La Rochelle et de Saintes. Une sorte de contrat, d'engagement, pour éviter que des situations ne perdurent.

Des référents bien identifiés sont là pour permettre de remonter rapidement à la justice, des abus sexuels d'ecclésiastiques

De l'aveu même du procureur de la république de La Rochelle, Laurent Zuchowicz, "peu d'affaires de ce genre sont instruites au parquet, et plus globalement en Charente-Maritime", mais avec des centaines de milliers d'abus sexuels révélés depuis les années 1950 en France, l'église se devait d'agir pour éviter d'autres drames. Pour le procureur, l'idée est simple. "C'est de tracer un chemin de communication bien identifié entre le diocèse, et le tribunal. A présent, grâce à cette convention, des référents sont en place pour vite faire remonter l'information. Cela est bien clair pour tout le monde, et cela permet de gagner en efficacité."

Signature du protocole de signalement des abus sexuels avec les procureurs de La Rochelle et de Saintes, et de Mgr Colomb, l'évêque de La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Il s'agit de remonter des faits qui pourraient être qualifiés de délits ou de crimes au parquet

Pour Monseigneur Colomb, cette obligation de signalement est importante. "Il s'agit là de remonter des faits qui pourraient être qualifiés de délits ou de crimes au parquet qui pourraient faire l'objet de poursuites pénales. En fonction de ce que nous entendons, de ce que nous voyons, de ce que l'on nous a rapporté, on se doit d'agir vite pour que la justice fasse son travail. Il faudra faire attention aux commérages et la malveillance, mais on ne peut pas prendre le risque de laisser dans la nature des personnes potentiellement dangereuses."

En Charente-Maritime, il y a environ une centaine de prêtres. Mais avec dans les équipes pastorales, la présence de bénévoles laïques, ou d'aumoniers, cela représente en plus 250 autres personnes. Leur rôle, identifier rapidement des situations pour permettre à la justice d'agir vite.

D'autres types de conventions de ce genre ont été déjà signées à Paris ou dans le Nord-Est de la France. Une démarche qui répond aux recommandations du CIASE, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise. Selon cette commission, il y aurait 330 000 victimes depuis 1950. Un fond d'indemnisation aux victimes de 20 millions d'euros est en train d'être constitué. Le diocèse de La Rochelle et de Saintes vient d'ailleurs d'envoyer 80 000 euros en début d'année à ce fond.