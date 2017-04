L'évêque des Landes démissionne suite à des rumeurs sur "des attitudes inappropriées" envers des jeunes

Hervé Gaschignard démissionne de l'évêché des Landes, suite à des "rumeurs persistantes" sur "des paroles déplacées et des attitudes inappropriées". L'évêque de Dax avait annoncé le 31 mars dernier qu'il se retirait temporairement du diocèse, expliquant avoir besoin de repos.

Le pape François a accepté ce jeudi 6 avril la démission de Mgr Hervé Gaschignard, évêque d'Aire et Dax. Le communiqué de la Conférence des évêques de France évoque des rumeurs persistantes "d'attitudes pastorales inappropriées" de sa part.

Il y a plus de deux semaines, le 21 mars dernier, l'archevêque de Bordeaux et cardinal Jean-Pierre Ricard, a reçu deux personnes du diocèse, qui lui ont expliqué s'être interrogées sur le comportement de l'évêque vis-à-vis de jeunes. Certains d'entre eux ont d'ailleurs fait part de leur trouble auprès de leur famille.

Le procureur de la République a été informé par le cardinal Ricard et l'évêque de Dax lui-même . Mgr Hervé Gaschignard avait annoncé la semaine passée, le 31 mars, son retrait temporaire du diocèse. Il expliquait avoir « besoin de repos pour quelque temps », et parlait « d'une fatigue liée à diverses causes ».

Après avoir été évêque auxiliaire du diocèse de Toulouse, Hervé Gaschignard, 57 ans, est évêque d’Aire et Dax depuis 2012.