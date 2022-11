L'ancien vicaire niçois Guy Terrancle accusé d'avoir violé à plusieurs reprises un jeune homme

Après l'affaire du cardinal Ricard révélée cette semaine, cette fois-ci un ancien vicaire niçois est épinglé pour des viols répétés. Il s'agit de Monseigneur Guy Terrancle, prêtre de 85 ans actuellement retraité du diocèse de Nice. Il fait l'objet depuis le mois de juillet d'un signalement pour abus sexuels. Information révélée ce jeudi par nos confrères du Parisien que France Bleu Azur a pu se faire confirmer.

ⓘ Publicité

Un ancien élève du lycée français de Rome l'accuse

À l'origine de ces signalements, la victime présumée est âgée de 59 ans et dénonce des viols répétés survenus pendant sa scolarité au lycée français de Rome, à la fin des années 1970. Il était en quatrième lorsque l'homme d'église s'en est pris à lui pour la première fois. Puis de nouveaux viols seraient survenus quelques années après, à Nice, alors que la victime présumée n'avait pas d'endroit où dormir. Mgr Terrancle l'aurait alors hébergé et aurait profité de sa position.

Dans un communiqué de presse envoyé dans la foulée, le diocèse exprime sa "tristesse" et sa "douleur à propos des faits rapportés". Il confirme qu'une procédure au civil est en cours et qu'une procédure "canonique auprès des autorités romaines compétentes" l'est également.

Procédure classée suite puis relancée

D'après le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, joint par franceinfo, ce nouveau signalement est lié à une procédure plus ancienne et classée sans suite en 2019 pour prescription. Les investigations vont donc être relancées sur la base du dernier signalement reçu en juillet par les enquêteurs à l'encontre du prêtre afin d’identifier d’autres éventuelles victimes.